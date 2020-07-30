Apple перенесла выпуск новых iPhone

https://static.news.ru/photo/e3e76aa0-d300-11ea-9162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Американский производитель электроники Apple собирается выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, заявил финансовый директор IT-гиганта Лука Маэстри в ходе телефонной конференции после обнародования финансовых результатов и разговора с инвесторами. Корпорация собирается представить «свежие» гаджеты в октябре 2020 года на традиционной презентации, а не в сентябре, как это было в 2019-м. Однако ещё неизвестно, будут ли новые iPhone произведены в достаточном количестве именно к октябрю.

Корпорация 30 июля 2020-го опубликовала отчёт за третий квартал. Чистая прибыль компании увеличилась на 12% — до $11,253 млрд. Выручка выросла на 11% — до $59,685 млрд, хотя эксперты прогнозировали показатель в $52,2 млрд, говорится на официальном сайте Apple.

Презентация нового смартфона iPhone 12 американской компании Apple может состояться 8 сентября 2020 года. Кроме знаменитого гаджета, IT-гигант представит новое поколение Apple Watch и iPad, также «яблочники» выпустят беспроводную зарядную станцию AirPower, от которой отказались в марте 2019-го. Событие пройдёт в онлайн-формате, как и июньское мероприятие WWDC 2020.

27 октября 2020-го разработчик либо проведёт вторую осеннюю презентацию, либо организует анонс новинок в Сети. Среди них — iPad Pro, MacBook и MacBook Pro на базе процессора Apple Silicon и AR-очки.

Предыдущая осенняя презентация Apple состоялась 10 сентября 2019 года. Компания представила флагманскую серию смартфонов, в которую вошли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Apple, основанная в 1976 году американцами в Калифорнии: Стивом Джобсом, Рональдом Уэйном и Стивом Возняком, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и разрабатывает ПО.