Презентация iPhone 12 может пройти 8 сентября

https://static.news.ru/photo/ec4979f2-d014-11ea-8ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: iPhoneGlobaI/facebook.com

Презентация нового смартфона iPhone 12 американской компании Apple может состояться 8 сентября 2020 года. Кроме знаменитого гаджета, IT-гигант представит новое поколение Apple Watch и iPad, также «яблочники» выпустят беспроводную зарядную станцию AirPower, от которой отказались в марте 2019-го. Событие пройдёт в онлайн-формате, как и июньское мероприятие WWDC 2020.

27 октября 2020-го разработчик либо проведёт вторую осеннюю презентацию, либо организует анонс новинок в Сети. Среди них — iPad Pro, MacBook и MacBook Pro на базе процессора Apple Silicon и AR-очки, передаёт портал Аppleinsider.ru со ссылкой на блогера iHacktu.

Предыдущая осенняя презентация Apple состоялась 10 сентября. Компания представила флагманскую серию смартфонов, в которую вошли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Как писал NEWS.ru, корпорация Samsung получила от Apple $950 млн и отразила эту сумму в отчёте за первый финансовый квартал 2020 года. Деньги были выплачены в качестве штрафа по контракту о поставке OLED-панелей. Американской компании пришлось заплатить, так как она заказала меньше комплектующих, чем было указано в договоре, сообщили аналитики DSCC. В Купертино приняли такое решение из-за падения спроса на смартфоны в начале года.

Кроме того, Apple к 2030 году пообещала стереть свой «углеродный след» — продукты и производство компании не будут вредить природе. Это означает, что все вредные выбросы будут компенсироваться полезными для природы действиями. В частности, Apple утверждает, что уже сейчас все внутренние процессы компании не имеют негативного влияния на природу.