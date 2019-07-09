https://static.news.ru/photo/04892a46-a256-11e9-ac54-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Принадлежащий футболисту петербургского «Зенита» Александру Кокорину Mercedes Gelandewagen эвакуирован на штрафстоянку.

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ , инцидент произошёл в Москве.

Пользователи Сети утверждают, что иномарка стояла неподалёку от того места, где до получения тюремного срока игрок жил со своей женой Дарьей.

Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Ранее News.ru писал, что всех фигурантов дела футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области. Выбор места заключения был обусловлен тем, что в этом пенитенциарном учреждении есть футбольное поле.