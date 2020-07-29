«Зенит» продлил контракт с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/3ea3fcec-d234-11ea-8428-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) продлил контракт с российским нападающим Артёмом Дзюбой. Новое соглашение с форвардом «сине-бело-голубых» подписали по схеме «2+1», передаёт пресс-служба команды.

Нападающий провёл за «Зенит» 176 официальных встреч, в которых забил 73 гола и отдал 54 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны, — говорится в сообщении.

В сезоне 2019/2020 игрок отметился 17 голами и 13 результативными передачами, став лучшим ассистентом турнира.

Клуб в этом сезоне оформил золотой дубль: кроме Кубка России они выиграли и чемпионат страны. Для петербургского клуба это достижение стало вторым в истории. В первый раз «Зенит» выигрывал два главных футбольных турнира России в 2010 году. На вручении Кубка России игроки «Зенита» разбили трофей.

Накануне «Зенит» попрощался с сербским защитником Браниславом Ивановичем. Контракт со спортсменом истекает 31 июля 2020 года, после чего он покинет расположение «сине-бело-голубых». Очевидно, что с приходом Деяна Ловрена из «Ливерпуля» балканец на фланге будет не нужен.

Кроме того, стан «сине-бело-голубых» покинет полузащитник Олег Шатов. Контракт спортсмена закончился, передаёт пресс-служба команды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты петербургского «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун в настоящее время являются лучшими нападающими чемпионата РФ по футболу. Об этом заявил бывший главный тренер национальной сборной Борис Игнатьев.