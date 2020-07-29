ФК «Зенит» официально попрощался с Браниславом Ивановичем

https://static.news.ru/photo/59f7d93a-d196-11ea-a24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) попрощался с сербским защитником Браниславом Ивановичем. Контракт со спортсменом истекает 31 июля 2020 года, после чего он покинет расположение «сине-бело-голубых». Очевидно, что с приходом Деяна Ловрена из «Ливерпуля» балканец на фланге будет не нужен.

Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что всё сложилось успешно, — передаёт слова Бранислава пресс-служба «Зенита».

До переезда в Лондон защитник два года выступал в составе московского «Локомотива» (сезоны 2006 и 2007 годов, отыграл во всех турнирах за «железнодорожников» 71 матч, забил 7 мячей), после чего перебрался в Великобританию.

В стане «пенсионеров» он стал одним из самых полезных крайних защитников, при этом смещался в центр, демонстрируя такую же качественную игру, как на фланге. Это было действительно впечатляюще. Особенно приятно, что это демонстрировал бывший игрок российской команды. Жозе Моуриньо не раз отмечал его мощь. Например, в полуфинале Кубка Англии (сезон-2014/15) он заканчивал игру против «Ливерпуля» с травмой, умудрился забить и вывести «Челси» в финал. Иванович перешёл в «Зенит» из лондонской команды зимой 2017-го. За «сине-бело-голубых» серб провёл 125 матчей, отметился 12 голами, дважды выигрывал чемпионат РФ по футболу (сезоны 2018/19, 2019/20), завоевал Кубок России (розыгрыш-2019/20).

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский футболист, полузащитник Олег Шатов покинет расположение ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Контракт спортсмена с «сине-бело-голубыми» закончился, передаёт пресс-служба команды.