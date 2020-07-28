Контракт сербского защитника Бранислава Ивановича с «Зенитом» заканчивается 31 июля. Пока петербургский клуб официально не прощается с футболистом, однако некоторые игроки команды делают это публично. Очевидно, что с приходом Деяна Ловрена из «Ливерпуля» балканец на фланге будет не нужен. К тому же известно, что 36-летний серб может продолжить карьеру в Англии. Переговоры между Ивановичем и английским «Эвертоном» находятся на завершающей стадии, да и сам наставник Карло Анчелотти хочет видеть футболиста в своём коллективе. Они прекрасно знакомы — серб работал вместе с итальянским специалистом в «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл под его руководством чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. NEWS.ru вспоминает футбольные достижения Ивановича и подводит итог его карьеры в России.

Объективно, нам очень повезло, что три года назад защитник решил вернуться в Россию. Впервые мы узнали о сербском футболисте в 2006 году, когда он перебрался «ОФК Белград» в столичный «Локомотив». Иванович провёл в стане «железнодорожников» два отличных сезона, став одним из ключевых игроков. Именно игра за «красно-зелёных» поспособствовала его становлению в сборной Сербии. А затем он оказался в лондонском «Челси», где задержался на девять лет. И несмотря на то что в Западной Европе и к балканцам, и к россиянам относятся довольно скептически, Иванович сумел завоевать любовь англичан.

В «Челси» он стал одним из самых полезных крайних защитников, при этом смещался в центр, демонстрируя такую же качественную игру, как на фланге. Это было действительно впечатляюще. Особенно приятно, что это демонстрировал бывший игрок российской команды. Жозе Моуриньо не раз отмечал его мощь. Например, в полуфинале Кубка Англии (сезон-2014/15) он заканчивал игру против «Ливерпуля» с травмой, умудрился забить и вывести «Челси» в финал. Тогда после матча наставник заявил, что белые бутсы Ивановича необходимо повесить в фойе академии, чтобы все юные футболисты видели, в каком они состоянии (после матча они были в крови).

Эти белоснежные бутсы, залитые кровью, станут примером того, как нужно отдаваться игре, — сказал Моуриньо.

То ли данная фраза стала проклятием, то ли так просто сложились звёзды, но после того сезона Иванович стал получать травмы. Затем подошёл возраст, когда Английской премьер-лиге пора было помахать рукой и искать чемпионат, где темп игры не такой высокий. Именно в свои 33 он оказался в «Зените», который, надо отметить, совершил абсолютно правильный трансфер.

Обычно 33 года — это такой возраст, когда с опаской смотришь на футболиста. Кажется, что лучшие годы игрока позади и ничего нового, к сожалению, привнести в турнир он не сможет. Да, может станет неплохим учителем для других игроков, но, опять же, это иностранный игрок с другим менталитетом. Этот случай оказался совсем не про Ивановича. Серб не смог так же ярко ворваться в Российскую премьер-лигу, как в первый раз. В этом есть и ошибка Мирчи Луческу, который возглавлял «Зенит» в то время — он просто не видел Ивановича основным игроком, да и выпускал его справа из-за травмы Игоря Смольникова и нестабильного Александра Анюкова.

В первом же матче серб сильно напортачил — привёз два гола в плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта». Именно тогда показалось, что игроку надо было карьеру завершать, а не к нам в чемпионат приезжать. После матча у всех был один вопрос — зачем он такой нужен? Иванович, надо отдать должное, не стал молчать. Тогда он признался, что сильно ошибся и назвал себя ребёнком, который так поступает, когда только начинает играть. А на лице играло настоящее переживание и злость на себя. В том сезоне (2016/17) ему так и не удалось показать того футболиста, каким его помнили в «Локо» и «Челси».

Зато после ухода Луческу и назначения в 2017 году Роберто Манчини всё получилось. Тут надо отдать должное иностранному специалисту, который повлиял на покупку защитника Эмануэля Мамманы. Серб и аргентинец быстро нашли взаимопонимание сначала в центральной зоне, затем наставник перевёл Ивановича на фланг и обрёл того самого игрока, который только так раздавал голевые передачи Александру Кокорину и Дмитрию Полозу. Индивидуальная игра наладилась, балканец всё контролировал, а вот общая картина оставляла желать лучшего — Манчини не мог настроить цельную картину, из-за чего страдали и руководство, и команда, и болельщики.

Бранислав Иванович Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2018 году, когда итальянский специалист покинул «сине-бело-голубых», команду возглавил Сергей Семак, который в дебютном сезоне привёл её к чемпионству. Под его руководством Иванович превратился в футболиста, который начал отрабатывать в защите даже не на 100%, на все 200% — делал всё, чтобы болельщики не переживали и не задавались вопросом: «А где оборона?». И ему это удавалось. Именно при Семаке он стал капитаном. Достойным.

Телекомментатор Геннадий Орлов в разговоре с NEWS.ru отметил, что работа Ивановича заслуживает только положительной оценки.

Бранислав — настоящий капитан, причём иностранец! Такое редко бывает, он действительно лидер команды. Так уж произошло, все знали, что он уходит. Он со всеми попрощался и уехал, поэтому надо сказать ему большое спасибо. Трудно, конечно, давать оценки, но Ивановича хотели продлить на год, он сказал, что это мало. Правда, сейчас его окружение сообщает, что он не участвовал в переговорах. Это очень закрытая история, никто не знает нюансов. Что будет дальше, решит Сергей Семак, трудно предсказать, будет ли это ухудшением или улучшением. Я думаю, это сильно не повлияет на игру в обороне, — сказал Орлов.

За всю карьеру в России Иванович ни разу не попал ни в одну сомнительную историю, никому не перечил, был всегда вежлив, следил за собой на тренировках так, чтобы не получить серьёзную травму и не подвести команду. Он стал одним из лучших защитников высшего дивизиона.

При этом Орлов отмечает, что за пределами поля Иванович является очень весёлым человеком.

Он отдал всё, что мог за эти три с половиной года, научил тех, кто был рядом, многим футбольным хитростям и навыкам. Он был очень дружен с Юрием Жирковым, вместе с которым играл в «Челси». Это помогало Жиркову, судьба которого сейчас решается. И в коллективе, и в раздевалке, и в автобусе Иванович всегда был весел и открыт. Защитник оставил яркий след в «Зените», — добавил он.

Человеческого в нём ещё как хватает. В одном из интервью Иванович со смехом признавался, что очень любит «вкусно покушать».

Чуть-чуть непрофессионально, но я очень люблю кушать. Люблю все кухни, могу попробовать любую. От сербской кухни не могу отказаться. Она тяжёлая, много мяса, много хлеба, — рассказывал Иванович.

Профессионализму Бранислава многие могут позавидовать, как и отношению к нему со стороны одноклубников. Магомед Оздоев несколько дней назад на своей странице в Twitter очень мило попрощался с балканским защитником.

Ива, для меня было честью играть с таким великом футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать, капитан, — написал нападающий.

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Бывший игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин уверен, что команда может многое потерять, если не заменит Ивановича футболистом такого же уровня.