Олег Шатов покинет «Зенит»

https://static.news.ru/photo/ff7a7ba8-d180-11ea-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Олег Шатов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский футболист, полузащитник Олег Шатов покинет расположение ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Контракт спортсмена с «сине-бело-голубыми» закончился, передаёт пресс-служба команды.

«Сине-бело-голубые» благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы «Зенита» и желают успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении.

Шатов выступал за «Зенит» с 2013 года. В его составе он провёл 202 матча, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Вместе с клубом трижды становился чемпионом РФ в элитном дивизионе (РПЛ), дважды завоевал Кубок и Суперкубок России.

Шатов начинал профессиональную карьеру в мини-футбольном клубе «ВИЗ-Синара». В 2007-м перешёл в «Урал», где провёл более 100 матчей, признавался лучшим игроком клубам по итогам 2010 года.

В 2012-м перебрался в «Анжи» (Махачкала), где стал бронзовым призёром чемпионата РФ. Шатов также выступал на чемпионатах мира и Европы в составе национальной сборной РФ.

Накануне стало известно, что московский «Спартак» заинтересован в трансфере нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина, заявил корреспондент портала «Чемпионат» Андрей Панков.

Кроме того, Панков подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива». По словам журналиста, на переходе настаивает главный тренер «железнодорожников» Марко Николич. 29 июля трансферный комитет «Локомотива» обсудит возможный проект договора, после чего, предположительно, сделает своё предложение.

Известно, что Кокорин вторую часть сезона-2019/20 провёл в аренде в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) — ФК «Сочи», в составе которого забил семь мячей в девяти матчах. Соглашение 29-летнего форварда с питерским клубом истекает 31 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал «хорошим» календарь РПЛ на предстоящий сезон.