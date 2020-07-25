Рассказом о финальном поединке Кубка России, в котором петербургский «Зенит» со счётом 1:0 взял верх над подмосковными «Химками», NEWS.ru подводит черту под аномально затянувшимся из-за пандемии COVID-19 сезоном.

Отсутствие Жиркова — минимальный шанс для «Химок»

«Зенит» однозначно стал гегемоном в отечественном футболе, уверенно завоевав чемпионский титул, а теперь и оформив золотой дубль, выиграв ещё и Кубок России. Эти строчки были написаны ещё до начала финальной кубковой встречи с «Химками», и риска ошибиться здесь не было никакого по двум причинам.

Во-первых, команда Сергея Семака по игре действительно стала доминирующей силой на просторах РПЛ, и сей факт не могла опровергнуть даже осечка в отдельно взятом матче, пусть и с клубом, едва вышедшим в премьер-лигу из второго по рангу дивизиона — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). А во-вторых, даже гипотетически представить осечку «сине-бело-голубых» во встрече за трофей было невозможно: даже если бы у Артёма Дзюбы и компании что-то не заладилось на поле «Екатеринбург Арены», под рукой у гегемона всегда имелся тот самый пресловутый административный ресурс и работающая на дружественных частотах система VAR, блистательно «настроенная» главным начальником российских футбольных арбитров Виктором Кашшаи.

Игровой рисунок кубкового финала тоже можно было почти со стопроцентной вероятностью предугадать заранее: фаворит должен был владеть мячом и территорией, постоянно находясь в позиционном нападении, а скромному коллективу Сергея Юрана оставалось только засесть в оборонительные окопы и отбиваться, отбиваться, отбиваться, надеясь получить редкий шанс для контратаки.

Футбольный клуб

Когда стали известны стартовые составы команд, для «Химок», вроде бы, забрезжил небольшой шансик. Дело в том, что подмосковный клуб впервые добрался до финала Кубка в 2005 году, и тогда соперник — московские «армейцы» — взяли трофей благодаря минимальной победе и голу Юрия Жиркова во втором тайме. Спустя полтора десятка лет, химчане вновь встретились в решающем поединке за Кубок с командой Жиркова, однако на сей раз злого гения подмосковной команды в числе 11 игроков «основы» не оказалось. Правда, это можно было расценить и как «отложенную смерть» для подопечных Юрана: ведь Юрий почти наверняка должен был появиться на поле после перерыва и вновь решить судьбу встречи, если того требовала ситуация.

В целом же Сергей Семак выставил на игру самый что ни на есть боевой состав, единственная замена в котором получилась вынужденной: получившего повреждение голкипера Андрея Лунёва заменил Михаил Кержаков. А так, на месте были и дуэт центральных защитников Бранислав Иванович — Ярослав Ракицкий, и активные в атаке крайние защитники Вячеслав Караваев с Дугласом Сантосом, и Вильмар Барриос с Магомедом Оздоевым в опорной зоне, и заблиставший после рестарта сезона бразилец Малком, и убойный тандем нападающих Артём Дзюба — Сердар Азмун.

Далер Кузяев, Артем Дзюба и Сердар Азмун Донат Сорокин/ТАСС

Короче говоря, состав, в теории не оставлявший сопернику ни малейшего шанса на положительный исход встречи.

Юран и счастливая футболка с Игорем Нетто

Тем не менее, наставник «Химок» Сергей Юран во время предматчевого флэш-интервью всем своим видом демонстрировал полное спокойствие и уверенность в своих футболистах. А ещё обращала на себя внимание футболка с изображением легендарного капитана советской сборной Игоря Нетто, которую Юран надел под пиджак. И в этот момент вспомнилось, что ещё в марте, после разгрома московского «Торпедо» (5:1) в четвертьфинале Кубка, главный тренер химчан обещал при случае рассказать, что он надел на ту игру под свитер.

Нетто, как известно, был капитаном сборной СССР, завоевавшей в 1960 году первый в истории Кубок Европы. И для Юрана было важно, надевая футболку с изображением легенды отечественного футбола, постоянно, буквально кожей ощущать тот победный настрой и дух честной игры, воплощением которого и служил знаменитый советский полузащитник.

Если ты выходишь на поле и отдаёшь игре всего себя, то где-то там наверху это непременно увидят, оценят и обязательно тебе помогут в какой-то важный момент, — сказал наставник «Химок» после мартовской крупной победы над «Торпедо».

Можно верить или не верить в приметы и знаки судьбы, но буквально за неделю кубкового финала химчане в полуфинальном поединке здесь же, в Екатеринбурге, сенсационно обыграли местный «Урал» (3:1), и Юран, естественно, руководил командой всё в той же счастливой футболке. Хотя дело, разумеется, не только в ней: футболистов ведь нужно было подготовить к важному матчу, не имея игровой практики с середины марта: ФНЛ, в отличие от премьер-лиги, прерванный сезон не возобновляла и просто досрочно его завершила. Тренерский штаб с задачей справился блестяще.

Главный судья Владимир Москалев и главный тренер Химок Сергей Юран. Донат Сорокин/ТАСС

Теперь перед новичком РПЛ задача стояла в разы сложнее: Нужно было придумать нечто невероятное, чтобы остановить питерскую футбольную машину. Одной лишь схемы с пятью защитниками и кулаком из трёх хавбеков в середине поля было недостаточно — нужно было искать возможность отодвигать игру от своих ворот и напрягать «Зенит» контрвыпадами.

Химчане после десяти стартовых минут сверхосторожной игры (логично было исключить малейший риск получить пропущенный мяч в дебюте встречи) принялись предъявлять петербуржцам контраргументы, всё чаще задерживаясь с мячом на чужой половине поля. Вероятно, это было частью и зенитовского плана — выманить соперника из окопов и попытаться застать его врасплох скоростными атаками с ходу.

К середине первого тайма «сине-бело-голубые» действительно пару раз едва не воспользовались чрезмерной наглостью «Химок». Самым запоминающимся получился эпизод с участием Караваева и Дзюбы: первый точно навесил от правой бровки, второй использовал для удара не ногу или голову, а грудь, от которой мяч попал в штангу ворот Ильи Лантратова. В этот момент «жёлто-чёрным» по-настоящему повезло: открой «Зенит» счёт — и победа фактически была у чемпиона в кармане.

Малком заработал пенальти, Дзюба забил

Однако бойцам Юрана удалось сохранить нулевую ничью до перерыва, причём нельзя сказать, что питерцы ошеломили соперника россыпью голевых моментов. Был, правда, в самой концовке тайма опасный удар Барриоса издали, но мяч пролетел метрах в двух от верхнего угла ворот. В большинстве же случаев внимательным и цепким защитникам «Химок» удавалось заблокировать все попытки «Зенита» нанести результативный удар.

ФК «Химки»/vk.com

Начало второй половины получилось огненным. Всерьёз взявшийся за дело «Зенит», обрушил на соперника град острых моментов, в которых могли отличиться Азмун, оба центральных защитника после подачи углового, а затем Дзюба, выведенный на убойную позицию точным пасом Сантоса. Но голкипер Илья Лантратов «тащил» все мячи, в том числе и по-хоккейному, ногами. Не помог и опасный штрафной метрах в 23 прямо по центру ворот — «стенка» приняла на себя удар Ракицкого. Полузащитник Максим Мартусевич пожертвовал разбитым в кровь носом, но мяч в сторону своих ворот не пропустил.

Когда минул час игрового времени, а Магомед Оздоев чуть промахнулся мимо цели, от души «пальнув» из-за пределов штрафной, атмосфера на поле и вокруг него начала закипать. Арбитру Владимиру Москалёву (из Воронежа, несмотря на фамилию) пришлось показывать жёлтую карточку не только пошедшему в грубый подкат Ракицкому, но и Юрану — настолько горячо наставник химчан атаковал линейного и резервного судей после одного из спорных эпизодов.

Перед тем, как «Зенит» провёл устрашающую замену, добавив Себастьяна Дриусси в компанию к выходящему на поле Жиркову, Азмун мог открыть счёт, головой пробив в дальний угол после отличной подачи Сантоса. Но химчан вновь выручил Лантратов, проводивший, возможно, лучший матч в своей жизни.

Сердар Азмун и Илья Лантратов Павел Лисицын/РИА Новости

Развязка наступила в последней десятиминутке поединка. Защитнику «Химок» Евгению Гапону не хватило хладнокровия, чтобы не нарушить правила в своей штрафной площади, в которую с мячом ворвался Малком. Бразилец к тому же грамотно «подставился», выставив ногу под неосторожный подкат соперника. Это действительно был пенальти, подтверждать законность которого даже не потребовалось с помощью VAR. Реализовал 11-метровый конечно же Дзюба, сумевший перехитрить даже героя матча Лантратова.

В оставшиеся минуты подопечные Юрана собрали последние остатки сил и воли чтобы отыграться, даже создали суперголевой момент, когда на пятой добавленной минуте Егор Данилкин головой отправил мяч в штангу. Но «Зенит» минимальную победу удержал, а с ней оформил и золотой дубль, который в последний раз питерцам удавалось сделать ровно десять лет назад, выиграв в 2010 году и чемпионат, и Кубок России.