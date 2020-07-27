Дзюбу и Азмуна назвали лучшими форвардами чемпионата России по футболу

https://static.news.ru/photo/017ffe60-d027-11ea-ad6b-fa163e074e61_660.jpg Ярослав Ракицкий, Артём Дзюба и Сердар Азмун Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболисты петербургского «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун в настоящее время являются лучшими нападающими чемпионата РФ по футболу. Об этом заявил бывший главный тренер национальной сборной Борис Игнатьев.

Количество забитых голов является тем показателем, который наглядно характеризует деятельность форвардов. Именно футболисты этого амплуа в первую очередь должны забивать голы, показывать результативные действия. По тому, как Дзюба и Азмун проявляли себя в атакующих действиях «Зенита», именно эти два футболиста являются лучшими нападающими, — цитирует РИА Новости Игнатьева.

Отмечается, что Дзюба и Азмун в минувшем сезоне Российской премьер-лиги забили по 17 голов, став лучшими бомбардирами турнира.

Как писал NEWS.ru, «сине-бело-голубые» в этом сезоне оформили золотой дубль: кроме Кубка России они выиграли и чемпионат страны. Для петербургского клуба это достижение стало вторым в истории. В первый раз «Зенит» выигрывал два главных футбольных турнира России в 2010 году.

На вручении Кубка России игроки «Зенита» разбили трофей.