Футболисты «Зенита» разбили трофей Кубка России

https://static.news.ru/photo/36d38040-ce98-11ea-b4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК "Зенит"/РИА Новости

Во время награждения команды «Зенит», которая стала победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), футболисты «сине-бело-голубых» попали в курьёзную ситуацию.

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович, передавая Кубок России Магомеду Оздоеву, не удержал увесистый трофей и уронил его на газон. После этого у трофея отлетела верхушка.

В финальном матче Кубка России питерский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» со счетом 1:0. Таким образом «сине-бело-голубые» завоевали кубок РПЛ уже в четвёртый раз.

Как писал NEWS.ru, «Динамо» стало последним участником от России в Лиге Европы.