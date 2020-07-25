Футболисты «Зенита» разбили трофей Кубка России

Во время награждения команды «Зенит», которая стала победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), футболисты «сине-бело-голубых» попали в курьёзную ситуацию.
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович, передавая Кубок России Магомеду Оздоеву, не удержал увесистый трофей и уронил его на газон. После этого у трофея отлетела верхушка.
В финальном матче Кубка России питерский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» со счетом 1:0. Таким образом «сине-бело-голубые» завоевали кубок РПЛ уже в четвёртый раз.
Как писал NEWS.ru, «Динамо» стало последним участником от России в Лиге Европы.
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