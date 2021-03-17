«Зенит» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

https://static.news.ru/photo/f9ce1de2-8759-11eb-a260-96000091f725_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

Футболисты «Зенита» обыграли московский ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России со счётом 3:2. Встреча прошла в столице.

В составе «Зенита» забили Артём Дзюба (33-я минута) и Вендел (50, 77). Дзюба на 45-й минуте не реализовал пенальти.

У ЦСКА отличились Саломон Рондон (30) и Никола Влашич (90+1, с пенальти). Армейцы заканчивали встречу вдесятером — на 53-й минуте был удалён полузащитник Ильзат Ахметов.

На данный момент «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице, ЦСКА занял третью позицию (40). В следующем туре ЦСКА 4 апреля в гостях сыграет с «Тамбовом», а «Зенит» 5 апреля примет подмосковные «Химки».

В матче 22 тура «Зенит» на домашней «Газпром Арене» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 4:0. Все голы встречи были забиты во втором тайме.

Ранее ЦСКА уступил в гостях тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2, передавал NEWS.ru. Оба мяча в ворота вернувшегося в строй после болезни Игоря Акинфеева провели воспитанники «Спартака». На 42-й минуте экс-игрок «красно-белых» Владислав Пантелеев уверенно реализовал пенальти. А всего три минуты спустя Александр Ломовицкий, арендованный туляками у «Спартака», после передачи того же Пантелеева нанёс удар с линии штрафной, с которым Акинфеев не справился.