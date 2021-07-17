«Зенит» крупно обыграл «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче за Суперкубок страны. Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 27-й минуте счёт открыл Далер Кузяев. Пабло отыграл на Курыховяка, Гжегож обрезался и отдал мяч Кузяеву, тот прошёл по центру и без сопротивления пробил в правый угол.

Увеличил отрыв на 57-й минуте нападающий Сердар Азмун. Венделл отдал разрезной пас на форварда, тот вышел один на один, переиграл Маринато Гильерме и забил в пустые ворота.

Точку в матче поставил хавбек Александр Ерохин. На 83-й минуте после ошибки голкипера «красно-зелёных» вышедший на замену Артём Дзюба оставил мяч Ерохину, который попал в правый угол.

Для «сине-бело-голубых» этот кубок стал шестым. Рекорд по победам в Суперкубке России по-прежнему удерживает ЦСКА. Армейцы брали его семь раз.

Ранее стало известно, что англоязычные аккаунты футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» устроили разборки в Twitter. Всё началось с того, что «Спартак» отреагировал на победу сборной Италии на Евро-2020, вспомнив матч между своими игроками и футболистами «Зенита», который состоялся в 2017 году и завершился победой «красно-белых» со счётом 3:1.