Защитник «Ахмата» поддержал слова Дзюбы про угнетающую атмосферу в Грозном

https://static.news.ru/photo/3b2d09f0-bfb4-11eb-9ef0-96000091f725_660.jpg Фото: dzyuba.artem22/vk.com

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов поддержал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, касающиеся угнетающей атмосферы на стадионе в Грозном. Своими размышлениями он поделился после тренировки на сборах сборной России.

Мы разговаривали с Дзюбой о словах про Грозный. Он сказал, что там всегда сложно играть. Атмосфера накалена, трибуны гонят вперёд. Я согласен с тем, что любому сопернику там тяжело, — сказал Семёнов.

После того как 32-летний форвард раскритиковал клуб, на него набросились с осуждениями. Некоторые даже просили игрока принести публичные извинения. В «Ахмате» же футболисту просто посочувствовали, связав брошенную фразу с тем, что ему уже долгое время не удаётся забить в Чечне.

Последний раз Артём забивал в Грозном в 2011-м. Тогда он выступал за московский «Спартак».

Ранее защитник сборной России и грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов отреагировал на драку в матче 10-го тура плей-офф молодёжного первенства с московским «Локомотивом». Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счётом 5:1 в пользу «красно-зелёных».