«Все такие пацифисты стали»: Широков раскритиковал украинских футболистов Роман Широков жёстко раскритиковал украинских футболистов

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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался в поддержку российской армии. В интервью «РБ-Спорт» Широков назвал украинских футболистов лицемерами, заявив, что они молчали последние восемь лет боевых действий в Донбассе, а сейчас превратились в пацифистов.

Я уже говорил — все такие пацифисты стали, украинские футболисты требуют поддержать их. Почему они не замечали, что было восемь лет в Донбассе, почему тогда молчали они? Поддержали бы — это ваши люди, но вы предпочитали не видеть, как сжигали и убивали людей. Вот бы тогда кричали своим руководителям — давайте не будем этого делать, давайте договоримся, — сказал Широков.

Добавим, что 20 апреля на «Матч ТВ» вышла программа «Есть тема!», которая была посвящена Евгению Савину — бывшему футболисту и автору YouTube-канала «КраСава». Последние видео Савин посвятил ситуации на Украине. В той программе блогер выпустил ролик с украинскими футболистами и тренерами. Участие в сюжете приняли Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев. Все они осудили спецоперацию России на Украине.

В тот же день стадион в Красногорске расторг контракт с футбольным клубом «Красава», принадлежащим Савину.