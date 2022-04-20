На «Матч ТВ» раскритиковали Савина за видео с украинскими футболистами

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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака», отреагировала на отказ генерального директора «Зенита» Александра Медведева поздравлять клуб с юбилеем. По словам Салиховой, у сине-бело-голубых своё летоисчисление, сообщает «Чемпионат». Ранее Медведев заявил, что поздравлять «Спартак» преждевременно, так как в московском клубе никак не могут согласовать дату своего столетия.

В той галактике свой юмор и своё летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга. — NEWS.ru) приурочат к сотворению мира, — сказала Салихова. 18...