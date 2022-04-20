На «Матч ТВ» раскритиковали Савина за видео с украинскими футболистами
На «Матч ТВ» посвятили программу выпуску российского блогера с украинскими футболистами
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:06, 20 апреля 2022
Евгений СавинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На «Матч ТВ» посвятили программу «Есть тема!» выпуску «КраСавы» (название YouTube-канала российского блогера, экс-футболиста Евгения Савина) о ситуации на Украине. Ранее российский блогер выпустил видео с украинскими футболистами и тренерами. Участие в сюжете приняли Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев.
Если бы была возможность, я бы плюнул в лицо Савину, — сказал ведущий программы Антон Анисимов.
Гостями выпуска «Есть тема!», посвящённого видео Савина, стали бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана и экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор.
Ранее журналист и ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов пожелал сборной Польши по футболу провала на чемпионате мира 2022 года. Своё заявление он сделал во время эфира программы «Есть тема!».