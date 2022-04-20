Стадион в Красногорске расторг контракт с клубом Савина
Стадион «Зоркий» расторг контракт с клубом скандального блогера Евгения Савина
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
15:20, 20 апреля 2022
Матч второго тура Олимп-первенства II дивизиона ФНЛ между ФК «Красава» и ФК «Ленинградец»Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Администрация стадиона «Зоркий» разорвала контракт с клубом скандального блогера Евгения Савина. Футболисты «Красавы» больше не смогут тренироваться и выступать на этой арене, сообщает «Матч ТВ».
Матч не состоится на стадионе, договор с ФК «Красава» расторгнут, — сказали в администрации «Зоркого».
Футбольный клуб «Красава» ближайший домашний матч должен провести 1 мая. Ранее Евгений Савин сообщал, что аренда стадиона обходится ему в 900 тысяч рублей.
18 апреля на Youtube-канале Савина «КраСава» вышел выпуск о ситуации на Украине, в съемках которого приняли участие украинские футболисты Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев.
19 администрация стадиона «Зоркий» запретила футболистам «Красавы» тренироваться в Красногорске, а на следующий день на телеканале «Матч ТВ» вышла программа «Есть тема!», в рамках которой гости шоу раскритиковали Савина за опубликованный ролик.