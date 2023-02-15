Врач «Шинника» рассказал о травмах футболистов после драки с украинцами Врач «Шинника» сообщил, что после драки с украинцами двое футболистов получили рассечения

Фото: vk.com/fcshinnik

Двое футболистов ярославского футбольного клуба «Шинник» после драки со спортсменами из украинского «Миная» получили незначительные рассечения скулы и уха, сообщил в беседе с РИА Новости врач команды Гарегин Агаханян. По его словам, также один из них жаловался на боль в ребрах. При этом он подчеркнул, что существенных травм удалось избежать.

С переломами у наших игроков все, конечно, преувеличивают. Я бы не стал утверждать, но и исключать тоже нельзя, например, краевой перелом пальцев ног, он возможен у двух футболистов. [Артема] Семейкина лицо вы, наверное, видели по телевизору — рассечение в области скулы, заплывал глаз, кровь выпустили, сейчас потихоньку рассасывается. У одного футболиста небольшое рассечение уха, еще один жаловался на ребра, — сказал Агаханян.

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков также заявил, что футболист Семейкин стал главным пострадавшим россиянином в драке, получив повреждение мягких тканей лица. По его словам, после инцидента команда планирует переехать в другой отель.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами. Представители украинского «Миная» потребовали от руководителя ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, тот им резко ответил. Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, началась массовая драка.

При этом представители «Миная» обвинили российских футболистов из «Шинника» в провокациях в турецкой гостинице. По их словам, игроки ярославского клуба оскорбляли работницу помещения, а также выкрикивали нелестные лозунги в адрес уроженцев Закарпатья.

Представители ФК «Шинник» сообщили NEWS.ru, что после драки футболистов с игроками украинской команды «Минай» в турецком отеле в Белеке команда переедет в другое место. Отмечается, что игроки российского клуба не были инициаторами драки, но лишь «поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение».