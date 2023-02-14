Украинский ФК «Минай» представил свою версию драки с игроками «Шинника» Украинский ФК «Минай» заявил, что победил в потасовке с игроками «Шинника»

Фото: fc_minaj/t.me

футбольный клуб «Минай

Пресс-служба украинского футбольного клуба «Минай» опубликовала в Instagram (Деятельность соцсети в РФ запрещена) пост, в котором обвинила российских футболистов из «Шинника» в провокациях в турецкой гостинице. По словам спортсменов, те оскорбляли работницу помещения, а также выкрикивали нелестные лозунги в адрес уроженцев Закарпатья.

Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Sigunas произошла потасовка с участием ФК «Минай» и представителей страны 404 – ярославского «Шинника». Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев, — говорится в сообщении футболистов из Украины.

По их словам, россиян никто не заставлял петь гимн Украины и тем более никто не избивал их в лифте. Как утверждают спортсмены, после потасовки российские футболисты пошли драться друг с другом.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами. Перед самой дракой представители украинского «Миная» потребовали начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, тот им резко ответил.

Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, и началась массовая драка.

В итоге решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь. По данным СМИ, четверо российских футболистов пострадали, у них, возможно, переломы.

Гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что клуб проведет проверку инцидента. Он удивился, откуда в отеле взялись украинцы, потому что при бронировании было условие, что там не будет команд с Украины.