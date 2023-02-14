«Должны были проверить»: в ГД назвали виновных в драке «Шинника» и «Миная» Депутат Свищев посчитал российских организаторов сбора «Шинника» виновными в драке с украинцами в Турции

Фото: shinnik.com

Ответственность за драку футболистов ярославского «Шинника» и украинского «Миная» лежит на российских организаторах сбора, которые перед поездкой должны были проверить и оценить безопасность отеля в Турции, в котором расположатся спортсмены, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Он считает, что в этом инциденте не нужно скидывать всю вину на турецкую сторону.

Здесь вопрос к нашим организаторам. Какого хрена они не посмотрели и не проверили, куда едет команда, где она живет, кто соседи? Все скидывают на турецких организаторов, что в турецком отеле должны были проследить. Турки никому ничего не должны! Они бизнесмены, им по барабану — чем больше будет проживать людей, тем лучше! Здесь четкая вина наших администраторов. Они должны были заранее все проверить, — считает Свищев.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами. Согласно сообщениям СМИ, перед самой дракой представители украинского «Миная» потребовали начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, на что тот резко ответил. Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, и началась массовая драка. В итоге решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь. По данным СМИ, четверо российских футболистов пострадали, у них, возможно, переломы.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил NEWS.ru, что этот инцидент является нормальной ситуацией, а ветеран московского «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что конфликт произошел из-за ненависти украинской молодежи к русским, которая передалась молодым людям от родителей.