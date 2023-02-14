«Поступили как настоящая команда»: пресс-служба «Шинника» о драке в отеле Футболисты «Шинника» переедут в другой отель после драки с украинцами

Фото: shinnik.com

Представители ФК «Шинник» сообщили NEWS.ru, что после драки футболистов с игроками украинской команды «Минай» в турецком отеле в Белеке команда переедет в другое место. В пресс-службе отметили, что игроки российского клуба не были инициаторами драки, но лишь «поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение».

Вечером 13 февраля на территории отеля «Сигинус» произошел инцидент с футболистами украинской команды «Минай». Футбольный клуб «Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. <...> По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель, — указано в сообщении пресс-службы.

В клубе отметили, что бронирование отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению российских футболистов. Представители команды осудили любые формы насилия и сообщили, что будут отстаивать не только интересы клуба, но и интересы страны.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами. Как сообщили СМИ, перед самой дракой представители украинского «Миная» потребовали начальника ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, на что тот им резко ответил.

Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, и началась массовая драка. В итоге решать конфликт пришлось с привлечением местной полиции. Также в отель прибыла скорая медицинская помощь. Четверо российских футболистов пострадали, у них, предположительно, переломы.