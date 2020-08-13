В «Урале» обновился состав совета директоров

https://static.news.ru/photo/ffeab9ac-dd62-11ea-942a-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-ural.ru

Правительство Свердловской области, являющееся акционером футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург), утвердило новый состав совета директоров команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В совет вошли семь человек: президент АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский, глава Минспорта региона Леонид Рапопорт, замминистра по управлению госимуществом области Сергей Сосновских, вице-президент ТМК Михаил Попов, заместитель гендиректора ТМК по экономике и финансам Тигран Петросян, первый вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов и президент клуба Григорий Иванов.

Первое заседание совета директоров в новом составе прошло 12 августа. Председателем выбрали Пумпянского. Для принятия ключевых решений члены совета сформировали трансферный комитет и комитет по развитию во главе с Петросяном и Поповым соответственно.

ФК «Урал» выразил благодарность прежним членам совета директоров — Александру Левину, Михаилу Ходоровскому, Андрею Зяблицеву и Никите Зубову — за плодотворную работу и развитие уральского футбола.

Как передавал NEWS.ru, «Урал» начал сезон-2020/21 с поражения. У себя на стадионе в матче первого тура чемпионата РПЛ екатеринбуржцы уступили московскому «Динамо» 0:2.