«Динамо» выиграло в Екатеринбурге в стартовом туре РПЛ

https://static.news.ru/photo/1cfb1ae8-db22-11ea-af64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Московское «Динамо» в матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) победило в Екатеринбурге «Урал» — 2:0 (1:0).

Авторами забитых мячей в составе «бело-голубых» стали Клинтон Нжи (38-я минута) и Сильвестр Игбун (59-я). В обоих случаях результативные передачи партнёрам отдал Себастьян Шиманьски.

Выездная победа позволила динамовцам войти в группу лидеров чемпионата наряду с также набравшими три очка «Краснодаром», московскими «армейцами» и «Ростовом».

Стартовый тур чемпионата РПЛ завершится 11 августа матчами «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) и «Ротор» (Волгоград) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Столичный «Спартак» в поединке первого тура пропустил два мяча с сомнительных пенальти и не смог победить ФК «Сочи», ранее писал NEWS.ru.