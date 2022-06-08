В «Спартаке» отреагировали на информацию об игре за Суперкубок в Петербурге В «Спартаке» заявили, что рассчитывают на нейтральный стадион в игре за Суперкубок в Петербурге

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о матче за Суперкубок против петербургского «Зенита», сообщает «Чемпионат.com». По его словам, москвичи заранее официально высказали свою позицию по деталям проведения поединка.

Изначальный план — Суперкубок на нейтральном поле, на наш взгляд, самый разумный. Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковёрных игр. Надеемся, в РФС примут взвешенное решение и Суперкубок пройдёт так же хорошо, как и финал Кубка, который стал украшением прошлого сезона, — заявил Зеленов.

Ранее стало известно, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти в Санкт-Петербурге. Встреча запланирована на 9 июля. Красно-белые хотели провести встречу на нейтральном стадионе или в «Лужниках», пригласить на неё иностранных судей и перенести на неделю вперед.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на предложение «Спартака». Функционер подчеркнул, что клуб готов принять игру в Санкт-Петербурге.