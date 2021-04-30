В Питере много пить: «Зенит» уничтожил «Локомотив» и стал чемпионом

В России снова определился чемпион за несколько туров до финиша Премьер-лиги. Как и в предыдущие два сезона сильнейшей командой страны стал «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга дома разгромил главного и единственного конкурента на финише сезона — «Локомотив». Как это было и что это значит — сейчас расскажем.

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Чтобы оформить чемпионство «Зениту» нужно было просто обыграть «Локо» на своём поле, с любым счётом. В таком случае, они бы отрывались на девять очков и могли праздновать сразу после финального свистка. И в Питере, кажется, в победе не сомневались вообще. Как сообщил «Р-Спорт», «Зенит» в день матча с «железнодорожниками» заказал праздничный ужин в ресторане в честь чемпионства. Кому-то могло показаться, что таким образом побежали впереди паровоза. Именно это они и сделали на футбольном поле.

Девять побед подряд — шутки что ли?

Алексей Даничев/РИА Новости



Интересно, что в победе «Зенита» не сомневались не только в Питере. Таких коэффициентов, как были перед этим матчем, трудно вообще представить в матче первой и второй команд чемпиона, при том, что вторая команда выиграла девять матчей подряд и не потеряла в 2021 году ни одного очка. На победу хозяев были такие котировки, как если бы с командой с самого дна. Почему так было? Возможно, дело в мотивации: дескать ради оформления чемпионства дома с главным конкурентом «Зенит» должен был выложиться на максимум. А возможно, дело в чём-то другом.

Многообещающее начало



Если у «Локомотива» что-то в этом матче и получилось, то это первые 10 минут. Гости выглядели опаснее, Мухин мог открывать счёт, но с близкого расстояние стрельнул по перекладине. После этого на поле железнодорожников никто не видел.

Тонкий Дзюба

Алексей Даничев/РИА Новости



Начало разгрому положил тот, кому и положено по статусу — Артём Дзюба. Если кто-то считает, что с техникой у него так себе, посмотреть этот гол настоятельно рекомендуется: он поддел мяч «черпачком» и перекинул его через вышедшего из ворот Гильерме в дальнюю девятку. Тонко сыграл Артём. Надо просто признать, что парашют действительно получился классный. За несколько секунд до гола в Дзюбу врезался хавбек «Локо» Рыбусь и отлетел от него, как резиновая кукла. Фола судьи не увидели. Справедливости ради, поляк действительно врезался сам, Артём стоял на месте, локоть высоко не выставлял. Он же не виноват, что он такой большой и тяжёлый.

Железнодорожная катастрофа



После этого «Локомотив» позволил с собой делать всё, что игрокам «Зенита» хотелось. В общей сложности залетело шесть штук на любой вкус. Вряд ли хоть один человек в мире мог перед матчем предположить такое. Москвичи громили всех направо и налево несколько месяцев, а тут над ними просто пошутили. В прочем, это не отменяет предыдущих успехов «Локо», они остаются на втором месте и сохранят его, если «Спартак» в понедельник не обыграет тульский «Арсенал». А красно-белые легко могут там оступиться.

Тотальное доминирование



«Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд, и в третий же раз досрочно. Такого доминирования в российском футболе не было со времён «Спартака» Олега Романцева. Как ни относись к нынешнему «Зениту», надо честно сказать, что они — сильнейший клуб страны с приличным запасом. Помешать этому в ближайшее время будет не очень просто по одной причине — почти безграничная финансовая и административная мощь «Газпрома». Тягаться с этим монстром не может в России никто. Чтобы бросить им вызов, надо чтобы сошлись все звёзды, нужен идеальный сплав: голодная команда, грамотный тренер и большая удача. Эти три компонента помогли «Спартаку» взять «золото» в 2017-и и Локомотиву в 2018-м. Именно они могут помочь им же или паре других команд сотворить сенсацию в следующем году, но если звёзды не сойдутся, доминирование «Зенита» мы будем наблюдать ещё долго.