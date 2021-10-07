В МИД отреагировали на признание Крыма украинским со стороны УЕФА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представить Крым как часть Украины во время презентации логотипа Евро-2024. Её слова приводит РИА Новости.

УЕФА, эта уважаемая организация, не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем, — сказала Захарова.

Она также добавила, что нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей, и попросила руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание.

Ранее в УЕФА объяснили своё решение тем, что Генассамблея ООН, которая была одобрена государствами — членами УЕФА, признаёт территориальные границы Украины с включением Крыма.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии в 2024 году.