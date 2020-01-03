https://static.news.ru/photo/5ac32026-2fbc-11ea-974a-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHRISTIAN Ã. RNBERG via imago-images.de/Global Look Press

Власти Мальмё намерены в феврале обсудить вопрос о переносе статуи футболиста Златана Ибрагимовича после того, как она в очередной раз пострадала от действий вандалов.

В ночь на 5 января неизвестные подпилили статуе ноги, в результате чего она упала на установленную вокруг неё ограду. Памятник отправлен на реставрацию.

Действия вандалов осудили в муниципалитете и Шведской футбольной ассоциации, назвав их поведение недостойным и трусливым. Своё отношение также высказал автор скульптуры Петер Линде. По его словам, подобные инциденты не имеют никакого отношения к футболу или искусству.

Инициатива переноса скульптуры принадлежит жителям города. Новое место для памятника пока не определено, сообщает телеканал SVT.

Ибрагимович является уроженцем Мальмё. В 1999–2001 годах он играл в составе местной футбольной команды, а также входит в состав сборной страны. Более 10 раз он признавался футболистом года в Швеции. Отношение горожан к нему резко изменилось, когда спортсмен приобрёл акции стокгольмского клуба «Хаммарбю», являющегося главным соперником «Мальмё».

Ранее NEWS.ru писал, что Ибрагимович официально стал игроком «Милана». Согласно договору, он будет играть за эту команду до июня 2020 года.