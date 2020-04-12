В Италии могут запретить посещение футбольных матчей до конца 2020 года

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 тысяч человек, а число умерших достигло 19,4 тысячи человек. Как писал NEWS.ru, в числе инфицированных оказался президент клуба «Порденоне», выступающего во второй лиге итальянского футбола, Мауро Ловиса.
В мире, по последним данным, выявлено 1,78 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели около 406 тысяч. В России количество заразившихся составляет 15,7 тысячи человек. Победить недуг удалось 1291 человеку, при этом умерли 130.