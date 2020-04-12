В Италии могут запретить посещение футбольных матчей до конца 2020 года

https://static.news.ru/photo/ff573de2-7ca7-11ea-98fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение футбольных матчей в присутствии зрителей может быть запрещено в Италии до января 2021 года. Об этом сообщил в Twitter журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Источник этих сведений он не назвал, сославшись на утечку информации о мерах, которые собирается принять итальянское правительство.

Leaks of next Italian government measures showing that football with crowds unlikely to happen before January 2021 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 12, 2020

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 тысяч человек, а число умерших достигло 19,4 тысячи человек. Как писал NEWS.ru, в числе инфицированных оказался президент клуба «Порденоне», выступающего во второй лиге итальянского футбола, Мауро Ловиса.

В мире, по последним данным, выявлено 1,78 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели около 406 тысяч. В России количество заразившихся составляет 15,7 тысячи человек. Победить недуг удалось 1291 человеку, при этом умерли 130.