В «Химках» опровергли интерес к Кокорину

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов заявил, что в настоящий момент подмосковный клуб не заинтересован в услугах российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом он сказал «Чемпионату», тем самым опровергнув слухи о возможном трансфере форварда.

На сегодняшний день «Химки» не интересуются Александром Кокориным, — сказал Ульянов.

Накануне итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что «Химки» проявляют интерес к Кокорину и намерены приобрести отечественного форварда.

Кокорин известен по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Состав «Фиорентины» он пополнил зимой 2021 года. За «фиалок» он провёл девять матчей и не отметился результативными действиями, получив две жёлтые карточки.

Ранее Кокорин опубликовал совместную фотографию из Дубая с полузащитником Павлом Мамаевым. Нападающий подписал снимок двумя смайликами — в виде рукопожатия и с сердечками вместо глаз. Недавно «Химки» объявили о трансфере Мамаева.