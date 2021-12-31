18+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

В «Химках» опровергли интерес к Кокорину

Спортивный директор «Химок» Ульянов опроверг интерес клуба к Кокорину
15:20, 31 декабря 2021
В «Химках» опровергли интерес к Кокорину Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов заявил, что в настоящий момент подмосковный клуб не заинтересован в услугах российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом он сказал «Чемпионату», тем самым опровергнув слухи о возможном трансфере форварда.

На сегодняшний день «Химки» не интересуются Александром Кокориным, — сказал Ульянов.

Накануне итальянское издание Corriere dello Sport сообщило, что «Химки» проявляют интерес к Кокорину и намерены приобрести отечественного форварда.

Кокорин известен по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Состав «Фиорентины» он пополнил зимой 2021 года. За «фиалок» он провёл девять матчей и не отметился результативными действиями, получив две жёлтые карточки.

Ранее Кокорин опубликовал совместную фотографию из Дубая с полузащитником Павлом Мамаевым. Нападающий подписал снимок двумя смайликами — в виде рукопожатия и с сердечками вместо глаз. Недавно «Химки» объявили о трансфере Мамаева.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео