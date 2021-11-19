В Аргентине полицейский застрелил 17-летнего футболиста

В Аргентине погиб 17-летний футболист клуба «Барракас Сентраль» Лукас Гонсалес. Как сообщает Marca, спортсмен был застрелен сотрудником полиции. Инцидент произошёл 17 ноября в Буэнос-Айресе.
По
Руководство «Барракас Сентраль» потребовало провести расследование инцидента, а также объявило трёхдневный траур. В этот период команда не будет принимать участие в спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе самарского футбольного клуба, выразив поддержку родным и близким спортсмена. По словам бывшей супруги футболиста, Ковба заразился коронавирусом и свои последние дни провёл в реанимации.