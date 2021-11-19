В Аргентине полицейский застрелил 17-летнего футболиста

В Аргентине погиб 17-летний футболист клуба «Барракас Сентраль» Лукас Гонсалес. Как сообщает Marca, спортсмен был застрелен сотрудником полиции. Инцидент произошёл 17 ноября в Буэнос-Айресе.

По информации источника, футболист вместе с тремя друзьями ехал в машине в тот момент, когда полицейские открыли огонь по транспортному средству. При этом полиции придерживается другой версии. По их сведениям, стражи правопорядка обращались к водителю автомобиля, в котором находился Гонсалес, с просьбой остановиться на перекрёстке. Молодые люди не послушались и впоследствии врезались в полицейскую машину.

Руководство «Барракас Сентраль» потребовало провести расследование инцидента, а также объявило трёхдневный траур. В этот период команда не будет принимать участие в спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе самарского футбольного клуба, выразив поддержку родным и близким спортсмена. По словам бывшей супруги футболиста, Ковба заразился коронавирусом и свои последние дни провёл в реанимации.