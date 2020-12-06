Умер последний футбольный чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник

https://static.news.ru/photo/e304306a-3740-11eb-a973-fa163e074e61_660.jpg Виктор Понедельник Фото: Светлана Бекетова/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни.

Об этом сообщила его дочь Анастасия Понедельник в Facebook.

Папочка, покойся с миром, — говорится в её сообщении с двумя прикреплёнными фотографиями.

Виктор Понедельник в 1960 году стал победителем первого чемпионата Европы. В финальном матче против команды Югославии (2:1) он забил победный гол. Из того звёздного состава сборной СССР Понедельник умер последним.

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