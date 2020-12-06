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Умер последний футбольный чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник

00:22, 06 декабря 2020 13
Виктор Понедельник Виктор Понедельник Фото: Светлана Бекетова/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни.

Об этом сообщила его дочь Анастасия Понедельник в Facebook.

Папочка, покойся с миром, — говорится в её сообщении с двумя прикреплёнными фотографиями.

Виктор Понедельник в 1960 году стал победителем первого чемпионата Европы. В финальном матче против команды Югославии (2:1) он забил победный гол. Из того звёздного состава сборной СССР Понедельник умер последним.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 ноября 2020 года войдёт в историю мирового футбола как один из самых печальных дней. На 61-м году жизни от остановки сердца умер один из выдающихся футболистов в истории Диего Марадона. NEWS.ru рассказывает, как мировая общественность отреагировала на известие о его смерти.

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