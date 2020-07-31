Эпопея с трансфером Александра Кокорина подходит к концу. В ближайшее время «Спартак» официально объявит о подписании 29-летнего футболиста. В СМИ уже окрестили этот переход как первую победу Шамиля Газизова, новоиспечённого генерального директора команды. Однако не стоит радоваться преждевременно. Кокорин и «Спартак» могут не подойти друг другу. Какие риски несёт в себе главный трансфер лета — рассказывает NEWS.ru.



Безусловно, для Шамиля Газизова — это хорошая заявка. Не успев ворваться в спартаковские ряды, он уже провернул мощный трансфер. Как бы то ни было, за Александра Кокорина развернулась серьёзная борьба. Хоть большинство претендентов — «Зенит», «Локомотив», «Динамо» — отпали во многом не по спортивным принципам, но даже схватка с Борисом Ротенбергом, владельцем «Сочи», думается, была не их самых простых. Но дар убеждения Газизова в итоге оказался сильнее. Башкирский специалист в очередной раз проявил себя как сильный менеджер (кто бы в этом сомневался). Естественно, переход Кокорина в стан «красно-белых» — это сильный пиар-ход для Шамиля Камиловича, но не для «Спартака».

Александр Кокорин Maksim Konstantinov/Global Look Press

Негативный бэкграунд

По определению не может считаться сильным пиар-ходом приобретение игрока с уголовным прошлым. Да, где-то в Европе такая история могла бы иметь успех, но в России — сомнительно. Другой менталитет у людей, уж извините. Даже несмотря на огромное количество нюансов в не самой приятной страничке в биографии Кокорина, всегда найдутся те — и среди своих, и среди чужих, — кто в прямом смысл будет показывать пальцем, посмеиваться и в любой непонятной ситуации вспоминать тюремный бэкграунд футболиста. Более того, по сей день продолжаются разбирательства по делу Кокорина и Мамаева. Только сегодня, 31 июля, состоялось очередное заседание в Мосгорсуде по пересмотру приговора, вынесенного игрокам. Перед началом заседания Кокорин, отвечая на вопрос о переходе в «Спартак», бросил фразу: «Cначала суд, потом футбол». Как бы в конечном итоге судебно-тюремный фон не вышел на первый план в стане «красно-белых».

Помимо уголовного бэкграунда футболист обладает не лучшим спортивным прошлым с точки зрения будущего игрока «Спартака». Во-первых, у него далёкое прошлое в «Локомотиве» и «Динамо», во-вторых — недавнее прошлое в «Зените» и #яникогданеустануповторять. Очевидно, что болельщикам «Спартака» и Кокорину понадобится много времени, чтобы притереться друг к другу. И только результат сможет сблизить их. Причём требования к игроку как со стороны руководства (держим в голове стремление Леонида Федуна взять золото в 2022 году), так и болельщиков будут очень высокими. Выше, чем к любому другому футболисту в команде. Справится ли он — пожалуй, это самая главная интрига будущего сезона.

Игровые риски

Время идёт, многое меняется, в том числе и в нашем чемпионате, но неизменным остаётся одно — вечное позиционирование Кокорина как перспективного футболиста. Никто, естественно, не будет спорить с тем, что он является одним из талантливых и способных игроков в России за последнее десятилетие. Если бы ситуация обстояла иначе, вряд ли бы игрок, проведя больше года без профессиональной игровой практики (тюремные матчи не в счёт), мог бы так бодро войти в чемпионат. В 10 матчах Александр забил семь голов. Это очень неплохой результат, даже если вычесть голы, забитые ростовским детям. Однако при всём этом даже в игровом отношении это довольно неоднозначный кейс.

Давайте обратимся к статистике. За всю свою карьеру Александр, самый перспективный и талантливый футболист России, не забивал больше 10 мячей за сезон. Он достаточно креативен, прекрасно обращается с мячом, у него отличный дриблинг и далее по списку, но 10 голов за сезон — это очень слабо. А теперь добавьте ещё к этому давление, с которым неизбежно столкнётся футболист в «Спартаке». Раскрыть свой потенциал в атмосфере, которая царит в стане «красно-белых», всем непросто. Для Кокорина эта задача будет усложняться в том числе и тем, что он сам по себе не обладает сильным характером. Это не тот футболист, который будет идти напролом, давать результат во что бы то ни стало, что-то доказывать. Да и что может доказать игрок, который променял Европу на «Спартак». Кокорину нужны более спокойные условия, чтобы демонстрировать результат. А «Спартак» — это история про здесь и сейчас. Времени на раскачку не будет.

Александр Кокорин Dmitry Golubovich/Global Look Press

Но при этом не всё будет всецело зависеть от Александра. Конечно, своё место в составе он получит (думается, это было одно из важных условий при переходе). Однако вместе с этим очередную головную боль получит главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Теперь у него в арсенале четыре нападающих — Эсекиэль Понсе, Джордан Ларссон, Александр Соболев и Александр Кокорин. Кому отдать предпочтение, кого посадить на лавку, по какой схеме играть — множество вопросов наверняка сейчас крутятся в голове итальяно-немецкого специалиста. И это наряду с тем, что аргентинец и швед только адаптировались в команде перед тем, как стали давать результат. Теперь предстоит всё заново перестраивать, тратить на эти перестроения время и надеяться, что это принесёт свои плоды.

Если уж кто-то и нужен был Тедеско, то уж точно не четвёртый нападающий. Сейчас, в ситуации, когда отданы огромные деньги за Кокорина (по данным СМИ, футболист получит €10 млн за три года), есть большие сомнения, что удастся сделать качественные усиления на остальных позициях.

Но дело сделано, обратной дороги нет. И Тедеско, и Кокорину придётся привыкать к новым условиям. Футболист сумеет проявить себя, выиграют от этой ситуации все. Однако пока в это верится с трудом.