Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин провёл сезон в аренде в «Сочи», стал лидером команды и теперь ждёт интересных предложений. Очевидно, команда с берегов Чёрного моря — это не то, к чему стремится игрок. Клуб не выступает в еврокубках, соревнуется лишь за право находиться в середине турнирной таблицы. А амбиции у 29-летнего форварда будь здоров. Тем временем за него борются сразу несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). NEWS.ru разбирается, почему к Кокорину такой интерес.

Ни в какую Европу, о которой сам игрок говорил ранее, он не поедет, ведь его и в высшем дивизионе способны неплохо «прокормить». Тем более Кокорин обозначил чёткую стоимость своих услуг — €10 млн за три года. Подобный контракт вызвались предоставить сразу несколько клубов, и все они из Москвы, где хочет жить семья футболиста. Именно это, кстати, и может сыграть ключевую роль.

Слухами земля полнится, но они не возникают безосновательно. Ряд СМИ сообщил об интересе «Динамо», который является родным клубом Кокорина. В новом сезоне «бело-голубые» выступят в Лиге Европы благодаря победе «Зенита» в финале Кубка России против «Химок» (1:0). Но далеко ли команда сумеет пройти, учитывая, что на данный момент уже семь неплохих игроков покинули коллектив, а финансы на трансферы довольно ограничены. Объективно говоря, динамовцы последние несколько лет показывают не самую стабильную игру и, как и «Сочи», держатся в середине таблицы.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Следом с предложением вышел столичный «Локомотив», которому необходимо усиление под выступления в Лиге чемпионов. Команда точно не хочет провалить осень и сыграть всего шесть матчей в элитном турнире. И Кокорин как раз может ей в этом помочь. Новый тренер «железнодорожников» Марко Николич лично хочет заполучить нападающего. Осталось только подмигнуть трансферному комитету, который соберётся в среду, 29 июля, и даст обратную связь.

Но и это не всё. «Спартак» во главе с новым генеральным директором Шамилем Газизовым, который как раз отвечает за селекцию, также поставил перед собой цель приобрести Кокорина. Но нужно ли это самому футболисту? «Спартак», как и «Динамо», в прошедшем сезоне показал средние результаты, проиграл борьбу за Кубок и лишился права выступить в еврокубках. Опять же, зачем футболисту тратить ещё год только на внутренний чемпионат?

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с NEWS.ru заявил, что руководства коллективов либо деньги хотят выбросить, либо не в состоянии увидеть талант в молодых ребятах.

Кикнадзе заявлял, что будет омоложение состава. Мы пока его не видим, разговоры-то ведутся с 30-летними. «Локо» рассматривает его как основного нападающего. Если клуб хочет избавиться от Миранчука, то ладно. «Спартак» взял какого-то Урунова, ничего, конечно, не вижу против, но ситуация такая, что узбекский бизнес — это бизнес для маленьких клубов. Миллионы болельщиков наблюдают за этой ерундой, — сказал Селюк.

По словам агента, «мы все думаем про „Спартак“, вспоминая его былые заслуги, а в последние годы это среднеразрядная команда».

«Зенит» смотрит на это всё и думает: «Какой кайф, что у нас такие соперники. Мы будем постоянно чемпионами». «Спартак» взял игрока за два миллиона, чтобы научить отдавать пас и продать в Китай. Это же не спартаковские цели! Это уровень «Уфы», — отметил Селюк.

Единственный, кто в данной ситуации молчит, — клуб из Северной столицы. Хотя сам форвард не раз говорил, что предложение «Зенита» для него в приоритете. Правда, кажется, что игрока там ждёт только главный тренер Сергей Семак, который и в «Сочи»-то его отпускать не хотел. Да и может ли наставник гарантировать форварду место в основном составе? Нет. В атаке и так есть пара Дзюба — Азмун, которая творит чудеса. Именно они стали лучшими бомбардирами по итогам сезона, забив 34 гола на двоих.

Какой резон Семаку рисковать и разрушать тандем? Да и по контрактам обоих проблем нет: у россиянина новое соглашение рассчитано по схеме «2+1», слухи вокруг иранца давно прекратились. Понятно, что Кокорин может играть на фланге, но это не его позиция, о чём игрок не раз заявлял. А выходить на замену того же Дзюбы он вряд ли будет счастлив. В его картину мира точно не вписывается проводить на поле по 10–15 минут.

Кроме того, Кокорин не является самым забивным футболистом РПЛ. Да, цифры неплохие — в 10 матчах он реализовал семь голов, правда, три из них забил ростовским парням в первом матче после рестарта чемпионата. Для «Зенита», который намерен хорошо выступить в борьбе за Лигу чемпионов, этот показатель точно не лучший.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Да, по последнему сезону судить немного глупо. Тот год вообще не удался — сначала восстановление после травмы, а затем тюрьма. Так что целый год карьеры у Кокорина выпал. Аренда позволила ему вновь поверить в себя. К тому же «Сочи» и с зарплатой не обидел, в отличие от предложения, которое выдвигал «Зенит». И деньги, надо отметить, футболисту заплатили сразу.

Если уж «Зенит» и захочет договориться с нападающим, то есть ощущение, что клуб будет торговаться. Пойдет ли на это Кокорин, неясно. Но в ближайшее время всё точно встанет на свои места.

Шанс вернуться в «Зенит» есть. Семак и ребята хорошо к нему относятся. Если бы я представлял интересы Кокорина, то посоветовал бы идти только в «Зенит». Лучше за меньшие деньги, но туда. Это радость тренировок, побед, игры в ЛЧ, трофеев. «Локо» такое предоставить не сможет, будет хуже, чем то, что мы видели в завершившемся сезоне. «Зенит» точно вновь станет чемпионом, — добавил агент.

По словам Селюка, «Динамо» только начинает делать шаги, чтобы как-то сформироваться. А в «Зените» Кокорин свой.

Если петербургский клуб предложит контракт за меньшие условия, то футболист не пострадает. Какая ему разница — полумиллионом меньше, полумиллионом больше? Но там он хотя бы будет ощущать себя счастливым человеком, утверждает агент.

Подводя итог, он отметил, что слухи о борьбе за Кокорина — это грустные реалии нынешнего футбола.

Самая большая проблема заключается не в том, кто хочет купить. Когда смотришь на слухи вокруг Кокорина, становится грустно за российский футбол. В этом отношении правильно сказал Аршавин. Человек вышел из тюрьмы, отсидев год, не тренируясь, сыграл пять игр, и уже все начали за него бороться, сразу лучший. Что же у нас за чемпионат такой дерьмовый? Безусловно, Кокорин талантливый. Но мы видим, что, играя за «Сочи» в матчах с более серьёзным соперником, он терялся, — отметил Селюк.

По словам агента, Кокорину 29 лет, скоро ему исполнится 30.