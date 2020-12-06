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Футбол

«Уфа» прибыла на матч с «Ростовом» без главного тренера

11:41, 06 декабря 2020 61
Рашид Рахимов Рашид Рахимов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты «Уфы» прилетели в Ростов-на-Дону на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) без главного тренера Рашида Рахимова. В клубе сообщили, что у него проблемы со здоровьем.

Рахимов почувствовал недомогание из-за повышения артериального давления. Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, однако отправиться на игру вместе со своими подопечными он не смог, пояснили в пресс-службе клуба.

Тем не менее, заверили там, в скором времени наставник вернётся в строй.

Матч с «Ростовом» уфимцы проведут под руководством помощника Рахимова — испанского тренера Эдуардо Докампо.

Встреча «Ростова» и «Уфы» пройдёт в донской столице 6 декабря. Начало — в 14:00.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент РПЛ Сергей Прядкин раскритиковал «Тамбов», который из-за долгов по зарплате сыграл на выездном матче против «Спартака» ослабленным составом.

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