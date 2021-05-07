УЕФА жёстко накажет «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за невыход из Суперлиги

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Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с российским нападающим Антоном Заболотным, который является воспитанником «армейской» школы, но за основную команду ещё не играл, сообщает «Чемпионат».

Издание отмечает, что соглашение между 29-летним игроком «Сочи» и ЦСКА начнёт действовать со следующего сезона. К «армейцам» Заболотный перейдёт на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард «Сочи» сыграл 28...