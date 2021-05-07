УЕФА жёстко накажет «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за невыход из Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин намерен отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус», которые не вышли из состава участников Европейской Суперлиги, от еврокубков на два года. Об этом жёстком наказании сообщает COPE.
По информации источника, наказание
12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Проект просуществовал два дня. В среду, 21 апреля, Суперлига объявила о приостановке турнира после выхода большей части участников.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» готов выслушать предложения относительно трансфера полузащитника команды и сборной Бельгии Эдена Азара.