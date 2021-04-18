Двенадцать европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги

https://static.news.ru/photo/e7dcad0e-b70a-11e9-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Двенадцать футбольных топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Об этом сообщает AFP.

Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания данной лиги, так как команды, которые будут участвовать в этом турнире, не смогут выступить на международных соревнованиях, проходящих под эгидой организации.

В организации подчеркнули, что любой клуб или игрок, который примет участие в этом турнире, не будет допущен к соревнованиям, организованным ФИФА или конфедерациями.