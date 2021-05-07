«Реал» собрался продать Эдена Азара

https://static.news.ru/photo/f77e3070-af2e-11eb-850e-96000091f725_660.jpg Эден Азар Фото: facebook.com/edenhazard

Мадридский «Реал» готов выслушать предложения относительно трансфера полузащитника команды и сборной Бельгии Эдена Азара, сообщает Marca.

В последние годы Азара мучили травмы, из-за которых он нерегулярно выходил на поле. При этом он дорого обошёлся «королевскому клубу», который два года назад приобрёл его у «Челси» за 100 млн фунтов стерлингов. После поражения от бывшей команды в полуфинале Азар, как отмечает издание, поздравлял и шутил с бывшими партнёрами по команде, так как решение о его продаже было принято ещё до игры.

В сезоне-2020/21 Азар провёл лишь 18 матчей в составе мадридцев и трижды поразил ворота соперников. Всего же за два года выступления за «Реал» на его счету четыре мяча. В концовке сезона клубу предстоит ещё четыре игры в чемпионате Испании, где он ведёт борьбу за победу с «Атлетико» и «Барселоной».

Как сообщалось ранее, лондонский футбольный клуб «Челси» на своём поле выиграл у мадридского «Реала» ответный матч полуфинала Лиги чемпионов со счётом 2:0. Забитыми мячами у команды Романа Абрамовича отметились Тимо Вернер и Мэйсон Маунт.