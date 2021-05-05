«Челси» обыграл «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/390dccac-ade6-11eb-8ad8-96000091f725_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Лондонский футбольный клуб «Челси» на своём поле выиграл у мадридского «Реала» ответный матч полуфинала Лиги чемпионов со счётом 2:0. Забитыми мячами у команды Романа Абрамовича отметились Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85-я).

В Испании лондонцы сыграли с «Реалом» вничью (1:1), и домашняя победа открыла им дорогу в финал турнира. Там их соперником станет ещё один английский клуб «Манчестер Сити».

Для «Челси» это третий в истории выход в финал Лиги чемпионов. Последний раз лондонцы выигрывали турнир в 2012 году. Английский финал состоится 29 мая в Стамбуле.

Ранее стало известно, что 4 мая «Манчестер Сити» на своём поле выиграл у французского «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:0 ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. В первой игре победа также досталась английской команде (2:1), что позволило ей впервые в истории выйти в финал турнира. Дублем в ответном поединке отметился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез.