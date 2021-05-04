«Манчестер Сити» впервые пробился в финал Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/d06a81d2-ad26-11eb-9491-96000091f725_660.jpg Фото: JB Autissier/imago-images.de/Global Look Press

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» на своём поле выиграл у французского «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:0 ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. В первой игре победа также досталась английской команде (2:1), что позволило ей впервые в истории выйти в финал турнира.

Дублем в ответном поединке отметился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез. Цели достигли его удары на 11-й и 63-й минутах. С 69-й минуты парижский клуб играл в меньшинстве после удаления полузащитника Анхеля Ди Марии.

«Манчестер Сити» прежде доходил лишь до полуфинала Лиги чемпионов (2015/16). Его главный тренер Хосеп Гвардиола дважды выигрывал трофей с испанской «Барселоной» (2009, 2011).

Соперник английского клуба по финалу определится 5 мая в игре между лондонским «Челси» и мадридским «Реалом». Первый поединок в Испании завершился со счетом 1:1.

Финал Лиги чемпионов пройдёт 29 мая в Стамбуле.

Ранее стало известно, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал известие о возможной дисквалификации команды из Лиги чемпионов. По его словам, абсурдно думать, что клуб не будет участвовать в турнире. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать испанский гранд из еврокубков, так как «Реал» входил в число основателей Европейской Суперлиги.