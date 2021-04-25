Зидан отреагировал на возможную дисквалификацию «Реала» из Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/b8f7477e-a682-11eb-804a-96000091f725_660.jpg Зинедин Зидан Фото: Ruben Albarran/PRESSINPHOTO/Global Look Press

Главный тренер «Реал» Мадрида Зинедин Зидан прокомментировал известие о возможной дисквалификации команды из Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Абсурдно думать, что мы не будем участвовать в Лиге чемпионов. Будет много разговоров, но я просто сосредоточусь на игре, — передаёт слова Зидана Marca.

Ранее сообщалась, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать испанский гранд из еврокубков, так как он входил в число основателей Европейской Суперлиги.

19 апреля 12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Проект просуществовал два дня. В среду, 21 апреля, Суперлига объявила о приостановке турнира после выхода большей части участников.

«Реал» Мадрид стал одним из полуфиналистов Лиги чемпионов в розыгрыше сезона-2020/21. Команде Зидана предстоит сыграть с «Челси» 27 апреля. Начало встречи в 22:00 по мск.