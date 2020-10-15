Тренер сборной Венгрии прокомментировал ничью со сборной России

https://static.news.ru/photo/e596cc12-0e68-11eb-92fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shi Zhongyu/Global Look Press

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал нулевую ничью в выездном матче Лиги наций с российской командой.

Тренер заметил, что он остался недоволен игрой своей команды на флангах в первом тайме, однако во второй части игры ситуация выровнялась.

Я в целом удовлетворён ничейным результатом, поскольку это был самый сложный матч из трёх последних, которые мы провели на выезде за последние шесть дней, — сказал тренер венгерской команды.

Также наставник венгерской сборной отметил, что было сложно обороняться против Артёма Дзюбы.

Мы знали, что соперник будет атаковать через Артёма Дзюбу, и у нас не было чёткого понимания, как нейтрализовать этого ключевого игрока российской сборной. Однажды мы почти пропустили гол, но в итоге удалось добиться нулевой ничьей, — заметил Росси.

Он добавил, что выиграть у сборной России «было нереально», поэтому он доволен игрой венгров против такой физически сильной команды.

Как сообщал NEWS.ru, 14 октября сборные команды России и Венгрии сыграли вничью со счётом 0:0 в матче четвёртого тура Лиги наций в Москве. В первом матче группового этапа Лиги наций, который прошёл в Будапеште 6 сентября, победу со счётом 3:2 одержала сборная России.

Перед встречей в Лиге наций с венграми российская команда 8 октября проиграла товарищеский матч сборной Швеции со счётом 1:2.