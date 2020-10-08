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Российская сборная проиграла Швеции в контрольном матче

21:23, 08 октября 2020 25
Фото: Константин Рыбин/rfs.ru

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в контрольном матче. Встреча проходила 8 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт был открыт на 21-й минуте: шведский форвард Александер Исак головой поразил ворота Сослана Джанаева, который неуверенно сыграл на выходе.

Уже на 73-й минуте команда Швеции удвоила своё преимущество в счёте усилиями Маттиаса Юханссона. Так, футболист пробил из-за штрафной, а мяч рикошетом от ноги Фёдора Кудряшова залетел в сетку ворот сборной России.

Россияне сумели отыграть один мяч в компенсированное время стараниями Александра Соболева, дебютировавшего сегодня за сборную.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко станет игроком тульского «Арсенала» на правах свободного агента.

«Тамбов» и Панченко могут разорвать существующий контракт по обоюдному согласию по причине того, что футболист не сумел закрепиться в команде как лидер. Дополнительно клуб планирует разгрузить зарплатную ведомость.

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