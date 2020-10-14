Мадьярский сюрприз: Дзюба и компания не смогли забить венграм

https://static.news.ru/photo/f56e4ca6-0e62-11eb-b60a-fa163e074e61_660.jpg Фото: TeamRussia/twitter.com

NEWS.ru стал очевидцем заключительного официального домашнего поединка сборной России в нынешнем календарном году, и в этом матче подопечные Станислава Черчесова выиграть не сумели.

Бомбическая связка Смольников — Ионов

Изнурительный октябрьский пакет из трёх игр для сборной России наконец-то завершился! Начался он, напомним, с поражения в контрольном поединке от шведов (1:2), которое во многом можно было списать на местами экспериментальный состав нашей команды. Затем случилась ничья — уже в официальной встрече в рамках Лиги наций — с турками (1:1), сложившаяся из очень бодрого первого тайма в исполнении подопечных Станислава Черчесова и откровенно провального второго. При этом наставник сборной категорически отверг проблемы футболистов с физической готовностью, сделав акцент на силе соперника и удачно проведённых его турецким коллегой заменах.

В заключительной игре октябрьского триптиха (кстати, все матчи россияне провели дома) очень желательно было на идеальном газоне столичной «ВТБ Арены» одолеть венгров, которые довольно неожиданно оказались главными нашими конкурентами в группе Лиги наций. Перед матчем они отставали от российской команды лишь на очко, и в случае ничьей (не говоря уже о выездной победе) получали бы стратегическое преимущество: ведь два заключительных поединка мадьярам предстоит провести в ноябре в родных стенах, тогда как Черчесову и компании придётся отправиться в гости к тем же туркам и сербам.

Добывать победу над Венгрией штаб Станислава Саламовича решил практически тем же составом, что и ничью трёхдневной давности с Турцией. Изменение в стартовом составе было лишь одно, зато какое влияние оно оказало на ход игры! На правом фланге обороны вместо Вячеслава Караваева появился Игорь Смольников, и связка новоиспечённого краснодарца с полузащитником Алексеем Ионовым оказалась просто бомбической в масштабах этого матча.

Не желая растратить весь оставшийся небогатый ресурс физических сил к первой половине, россияне ожидаемо отказались от массированного прессинга на постоянной основе. И даже позволили сопернику довольно быстро соорудить первый опасный момент в матче. Правда, голкипер Антон Шунин вытащил мяч после обводящего удара в дальний угол, даже несмотря на то, что у нападающего венгров был зафиксирован офсайд.

И вот после этого хозяева начали постепенно нагнетать давление, атакуя с очевидным акцентом на правый фланг. Причём Смольников был настолько активен, что зачастую оказывался «выше» Ионова и при этом регулярно получал передачи из глубины за спину защитникам гостей. Не все эти пасы, конечно, были точными, но если мяч удавалось догнать, из этого автоматически вырастали крупные неприятности для венгров. Несколько раз Артём Дзюба и компания имели возможность замкнуть следовавшие справа прострелы и навесы, но всякий раз не хватало совсем чуть-чуть.

Соболев сыграл вместе с Дзюбой, но и это не помогло

Стоит, правда, сделать оговорку, что венгерская сборная добралась до Москвы тоже не в оптимальном составе. Главному тренеру Марко Росси пришлось обойтись без восходящей звезды мадьярского футбола Доминика Собослаи. А в бригаде вратарей отсутствовал признанный номер один Петер Гулачи.

Во второй половине российская сборная всеми силами стремилась доказать, что она ничуть не напоминает того стайера из песни Владимира Высоцкого, который на «десять тыщ рванул, как на пятьсот — и спёкся». Две замены вскоре после перерыва явно были направлены на то, чтобы сделать атаку хозяев более сбалансированной. И действительно, с появлением на левом фланге Андрея Мостового вместо Далера Кузяева (не забываем, что последний долгое время не мог определиться с клубом, а потому часть тренировочного цикла ранней осенью провёл самостоятельно) россияне стали чаще задействовать именно эту бровку.

Почти сразу у ворот гостей возник самый яркий голевой момент. После подачи слева Ионов пробил, казалось, наверняка, но едва не переломил пополам мячом перекладину. На добивание первым успел Роман Зобнин, однако его удар венгерские защитники успели заблокировать.

Черчесов и его помощники продолжали искать резервы усиления игры в заменах. Окончательно вымотанного игровым триптихом Юрия Жиркова слева в обороне подменил Вячеслав Караваев. В центральной зоне рокировки следовали одна за другой: то Зелимхан Бакаев вышел вместо не такого яркого, как в поединке с Турцией, Антона Миранчука, то уход с поля на славу потрудившегося Ионова (одного из лучших игроков матча) повлекло за собой перевод Бакаева на правую бровку с освобождением места в центре для свежего Юрия Газинского.

Наконец, за десять минут до конца встречи штаб Черчесова вынул из рукава последний козырь: Александр Соболев составил убойный дуэт нападающих с Артёмом Дзюбой, чего так давно жаждала вся футбольная общественность страны. Сборная перешла на схему 4-4-2, хотя Мостовой порой так активно включался в борьбу на чужой половине поля, что в расстановке можно было углядеть и трёх нападающих.

Объективно говоря, хотя бы на один забитый мяч российская сборная в этот вечер явно наиграла, а главное — посрамила скептиков, утверждавших, что к третьему матчу в октябрьском цикле у игроков национальной команды совсем не останется сил. Нет, с «физикой» у бойцов Черчесова всё было в порядке, с мотивацией тоже, но, увы, не хватило мастерства.

Так что эта нулевая ничья, конечно, подпортила не только настроение российским болельщикам — она всерьёз поставила под сомнение первое место нашей сборной в группе Лиги наций.