Тренер «Наполи» жёстко раскритиковал «Спартак»

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что в России есть серьёзные команды, которые знают, как себя вести. Однако московский «Спартак» к ним не относится. По мнению наставника, «красно-белые» считают, что они могут делать всё, что захотят, сообщает Goal.com.
Я был в России, там работают серьёзные и порядочные люди. Там есть серьёзные клубы, которые знают, как вести себя в Европе. А есть «Спартак», который считает, что может делать всё, что захочет. Этим он отличается от других российских клубов, — заявил Спаллетти.
Итальянский «Наполи» дважды проиграл «Спартаку» в групповом этапе Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Спаллетти отказался пожимать руку наставнику «Спартака» Рую Витории после поражения своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2. После финального свистка Витория пошёл пожимать руку тренеру соперников, однако Спаллетти ответил на этот жест демонстративным отказом.