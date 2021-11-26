Тренер «Наполи» жёстко раскритиковал «Спартак»

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В пресс-службе Футбольного союза Польши заявили, что они не собираются менять тренера национальной команды, так как их удовлетворяет работа Паулу Соузы. Эту информацию передаёт ТАСС. Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов возглавить национальную команду Польши.

Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного...