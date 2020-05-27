Тесты на COVID-19 и антитела у игроков «Уфы» дали отрицательный результат

Игроки, а также тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на коронавирус и сдали кровь на наличие антител к COVID-19.
Анализы были сданы во время учебно-тренировочного сбора в Аше. Все тесты показали отрицательный результат, сообщает пресс-служба клуба.
В настоящее время уфимская команда продолжает подготовку к возобновлению сезона. Отмечается, что тесты на коронавирус в «Уфе» будут сдавать каждую неделю.
Ранее сообщалось, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» получил результаты тестирования на коронавирус иностранных игроков и тренеров, которые несколько дней назад прибыли в Самару. Все тесты отрицательные. При этом все иностранцы по-прежнему находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам тренировок.
Как сообщал NEWS.ru, Российский футбольный союз принял решение возобновить розыгрыш чемпионата страны по футболу 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.
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