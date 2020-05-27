Тесты на COVID-19 и антитела у игроков «Уфы» дали отрицательный результат

https://static.news.ru/photo/537fb1f0-9ffe-11ea-8c08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA/vk.com

Игроки, а также тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на коронавирус и сдали кровь на наличие антител к COVID-19.

Анализы были сданы во время учебно-тренировочного сбора в Аше. Все тесты показали отрицательный результат, сообщает пресс-служба клуба.

В настоящее время уфимская команда продолжает подготовку к возобновлению сезона. Отмечается, что тесты на коронавирус в «Уфе» будут сдавать каждую неделю.

Ранее сообщалось, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» получил результаты тестирования на коронавирус иностранных игроков и тренеров, которые несколько дней назад прибыли в Самару. Все тесты отрицательные. При этом все иностранцы по-прежнему находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам тренировок.

Как сообщал NEWS.ru, Российский футбольный союз принял решение возобновить розыгрыш чемпионата страны по футболу 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.