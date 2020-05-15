Исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России без зрителей

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.
Места проведения матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении союза на официальной странице в Twitter.
Структура календаря РПЛ предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля, в том числе 4 тура с матчами в середине недели.
В матче будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.
Между тем, отменены стыковые матчи 13-14 команд РПЛ и 3-4 команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в текущем сезоне.
Кроме того, финал Кубка России запланирован на 25 июля.
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