Исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России без зрителей

https://static.news.ru/photo/d27e6334-9699-11ea-9313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

Места проведения матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении союза на официальной странице в Twitter.

Структура календаря РПЛ предполагает проведение матчей с 21 июня по 22 июля, в том числе 4 тура с матчами в середине недели.

В матче будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.

Между тем, отменены стыковые матчи 13-14 команд РПЛ и 3-4 команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в текущем сезоне.

Кроме того, финал Кубка России запланирован на 25 июля.