«Крылья Советов» получили результаты тестов легионеров на коронавирус

https://static.news.ru/photo/27ceac88-9ff8-11ea-ba23-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» получил результаты тестирования на коронавирус иностранных игроков и тренеров, которые несколько дней назад прибыли в Самару.

Все тесты — отрицательные, сообщает пресс-служба клуба. При этом все иностранцы по-прежнему находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам тренировок.

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус, писал NEWS.ru. Также случаи заражения COVID-19 были подтверждены у полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, нападающего «Урала» Павла Погребняка, форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

Как сообщал NEWS.ru, Российский футбольный союз принял решение возобновить розыгрыш чемпионата страны по футболу 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.