У футболиста «Рубина» обнаружен коронавирус

https://static.news.ru/photo/570c46be-98f9-11ea-bbb3-fa163e074e61_660.jpg Константин Плиев Фото: FC Rubin / ФК «Рубин» /facebook.com

Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.

Футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе, где находится на самоизоляции с начала апреля. Он не контактировал с другими членами «Рубина», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков сообщил, что у форварда сборной Перу и «Локомотива» Джефферсона Фарфана подтвердился COVID-19. Медслужба клуба прогнозирует, что 35-летний футболист восстановится через три-четыре недели, писал NEWS.ru.