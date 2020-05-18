Футбол

У футболиста «Рубина» обнаружен коронавирус

14:12, 18 мая 2020
Константин Плиев Константин Плиев Фото: FC Rubin / ФК «Рубин» /facebook.com

Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.

Футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе, где находится на самоизоляции с начала апреля. Он не контактировал с другими членами «Рубина», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков сообщил, что у форварда сборной Перу и «Локомотива» Джефферсона Фарфана подтвердился COVID-19. Медслужба клуба прогнозирует, что 35-летний футболист восстановится через три-четыре недели, писал NEWS.ru.

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