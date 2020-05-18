У футболиста «Рубина» обнаружен коронавирус

Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
Футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе, где находится на самоизоляции с начала апреля. Он не контактировал с другими членами «Рубина», сообщает пресс-служба клуба.
Ранее председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков сообщил, что у форварда сборной Перу и «Локомотива» Джефферсона Фарфана подтвердился COVID-19. Медслужба клуба прогнозирует, что 35-летний футболист восстановится через три-четыре недели, писал NEWS.ru.
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