Заместитель директора стадиона «Спартак» в Тамбове Павел Швецов рассказал, что футбольный клуб «Тамбов» продолжит принимать соперников в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены, — приводит слова Швецова ТАСС.
В настоящий момент идёт подготовка технического задания для монтажа системы безопасности. Кроме того, руководству необходимо решить вопрос с вместимостью стадиона.
В ближайшие три месяца Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» примет «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Ростов», «Урал, «Уфу».
В пятом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» вратарь «Динамо» Антон Шунин получил повреждение, после чего «бело-голубые» вынуждены были заменить 32-летнего игрока. Голкипер сообщил, что выбыл из строя на некоторое время, писал News.ru.