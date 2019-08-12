https://static.news.ru/photo/6f779470-bd07-11e9-a84c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AirPano LLC/Global Look Press

Заместитель директора стадиона «Спартак» в Тамбове Павел Швецов рассказал, что футбольный клуб «Тамбов» продолжит принимать соперников в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены, — приводит слова Швецова ТАСС .

В настоящий момент идёт подготовка технического задания для монтажа системы безопасности. Кроме того, руководству необходимо решить вопрос с вместимостью стадиона.

В ближайшие три месяца Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» примет «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Ростов», «Урал, «Уфу».

В пятом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» вратарь «Динамо» Антон Шунин получил повреждение, после чего «бело-голубые» вынуждены были заменить 32-летнего игрока. Голкипер сообщил, что выбыл из строя на некоторое время, писал News.ru.