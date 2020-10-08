«Такие матчи бывают»: Черчесов прокомментировал поражение Швеции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал исход товарищеского матча против национальной команды Швеции. Сборная России на своём поле проиграла команде Швеции со счётом 1:2.
Результат не в нашу пользу. Хотели выиграть, имели преимущество в первом тайме, но пропустили гол. Мы провели замены, которые планировали. Я выпускал игроков атакующего плана, чтобы изменить ход встречи, но второй рикошет изменил положение. Хотели проверить многих игроков. У нас Соболев и Мостовой дебютировали сегодня, Кудряшов давно не играл. Хотели попробовать всех. С одной стороны, есть результат, который нас не устраивает, но с другой — есть информация для размышления. Такие матчи бывают у всех команд, — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
Также тренер прокомментировал дебют Соболева и Мостового.
Были моменты интересные, были не очень в их исполнении. Главное, что дебютировали. Мы будем им подсказывать ещё многие моменты. Соболев забил великолепный гол, но его ещё нужно вписать в игру команды, чтобы он приносил большую пользу. Над этим будем работать, — заключил он.
Как писал NEWS.ru, сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в контрольном матче. Встреча проходила 8 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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