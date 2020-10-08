«Такие матчи бывают»: Черчесов прокомментировал поражение Швеции

Фото: Константин Рыбин/rfs.ru

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в контрольном матче. Встреча проходила 8 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт был открыт на 21-й минуте: шведский форвард Александер Исак головой поразил ворота Сослана Джанаева, который неуверенно сыграл на выходе. Уже на 73-й минуте команда Швеции удвоила своё преимущество в...