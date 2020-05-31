«Сёмин» рассказал об условиях возвращения в «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/718e8f68-a3e6-11ea-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что не примет предложение стать «почётным главным тренером» московской команды, пока в клубе работают действующие руководители.

Пока в клубе работают эти руководители — никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу, — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Помимо этого Сёмину предложили дать свою фамилию школе «Локомотива». Специалист подчеркнул, что для этого ему необходимо быть уверенным, что вся работа в школе ведётся правильно.

Специалист отметил, что с нынешними руководителями он даже не согласится на торжественные проводы из клуба во время какого-либо матча. При этом Сёмин заявил, что не исключает, что когда-либо вернётся на пост главного тренера «Локомотива» после смены руководства.

Контракт Сёмина с «Локомотивом» закончился 31 мая. Руководство клуба не стало продлевать соглашение. С московским клубом Сёмин завоевал 13 трофеев.

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.